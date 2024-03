Els pares científics de la ZER Tramuntana porten la ciència a una fira

Els pares i mares científics de les escoles de la ZER Tramuntana (Vilamacolum, Ventalló i Viladamat) s’han convertit en protagonistes aquest mes apropant els coneixements a través de tallers a la Fira Científica. Setze professionals van oferir tallers: des d’elaborar pomades a convertir la química en màgia. Forma part del programa STEAM perquè l’alumnat entengui, s’apropi i visqui la ciència, tecnologia, enginyeria, art i les matemàtiques.

Fórmules magistrals per elaborar una pomada, diferent tipologia de llavors, o la creació d’un rellotge de sol eren algunes de les propostes de tallers per al dia de la Fira celebrada el 15 de març amb la participació d'alumnes de les tres escoles i celebrada al centre de Vilamacolum. «Que vegin que la ciència és propera», explica la directora de la ZER, Mercè Contra, i que ho vegin de la mà de persones que «són gent normal i corrent, que alguns també practiquen esports, i que el que fan és senzill, és proper».

Per això el projecte implica la comunitat de pares a qui s’adreça una enquesta perquè tots aquells que tinguin professions relacionades amb la ciència hi puguin participar. «Una veterinària, una farmacèutica, una fisioterapeuta, dos estudiants, un que ha acabat química, i un de medi ambient per treballar el reciclatge, una enginyera agrícola, una infermera, i un enginyer» van ser alguns dels professionals de diferents sectors que van aportar els seus coneixements a través de tallers.

Durant la jornada també es va comptar amb un espectacle de màgia científica. Es tractava d’un professor de química de la UdG que va utilitzar-la per crear trucs de màgia.

Un dels tallers que es va portar a terme. / ZER TRAMUNTANA

Programa d'Innovació STEAMcat

La ZER Tramuntana participa en el Programa d’Innovació STEAMcat que la Generalitat posa a l’abast dels centres i assessora. Consisteix a treballar per millorar la percepció social de la ciència per provocar un increment de la selecció d’estudis postobligatoris STEM per un canvi positiu de l’autopercepció dels alumnes cap a aquestes disciplines. La directora afegeix, per exemple, que «també es potencia de cara a les nenes» i trencar la imatge que són professions d’homes.

Els objectius són diversos, però es treballa per permetre que entenguin i interpretin millor un món científic tecnològic i matemàtic. La ZER Tramuntana és el tercer any que està dins el programa i han creat una fira que se celebra anualment per dedicar-la a una de les àrees.

L’any passat va ser artística i en aquesta ocasió la protagonista ha estat la ciència. Cada any tindrà lloc a una de les escoles. Al marge de la Fira, el projecte implica treballar-lo durant tot l’any incorporant una determinada metodologia. I les lletres del projecte resumeixen les àrees protagonistes del programa: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.