Alerta per temporal marítim a l'Alt Empordà

Alerta per temporal marítim amb onades de més de 2,5 metres a l'Alt Empordà i a la Costa Brava. El Servei Meteorològic de Catalunya té vigent fins dijous un avís de situació meteorològica de perill per l'estat de la mar. A platges com la de Grifeu de Llançà hi ha llevantada.

Aquesta situació de fort moviment marítim pot afectar aquest dimarts a tota la costa gironina. A partir de dimecres es focalitzarà sobretot a la Costa Brava central i sud. El grau de perill és de tres sobre sis i està previst que hi hagi mar de fons i maregassa.

Fortes pluges a l'Empordà

D'altra banda, el Meteocat també ha activat per aquest dimarts un altre avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per intensitat de pluja a la comarca de l'Alt Empordà. Els xàfecs més intensos es preveuen entre les 12 i les sis de la tarda. Hi ha possibilitat de xàfecs que superin els 20 litres en mitja hora. Aquestes pluges també podrien anar acompanyades de tempesta i de calamarsa o pedra, a més de vent. A la resta de la província de Girona s'espera també un dia passat per aigua.