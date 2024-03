Un projecte d’equinoteràpia a Llançà ajuda a millorar les habilitats d’infants amb TEA

El projecte de teràpia equina a Llançà, al Club Hípic El Camp, és un dels projectes que proposa l’associació TEA Alt Empordà per millorar diverses àrees en infants i adolescents amb trastorn de l'espectre autista (TEA). Amb motiu del Dia Mundial de l’Autisme, que se celebra el 2 d’abril, cal destacar les diferents iniciatives que l’associació promou per millorar les habilitats dels infants amb TEA.

Amb l’activitat relacionada amb els cavalls, ofereix una forma d’intervenció que aborda diferents àrees com la comunicació, psicomotricitat, psicologia cognitiva, aspectes socials i d’aprenentatge. En aquest context, el cavall actua com a element motivador que, juntament amb el terapeuta, treballa per assolir diferents objectius. El vincle entre la persona amb autisme i l’animal permet treballar aspectes emocionals i de comunicació.

Durant les sessions de teràpia equina es treballen diversos aspectes clau. Per exemple, es potencia el contacte visual mitjançant exercicis que promouen l’atenció i la focalització de la mirada. A més a més, el vincle establert amb el cavall possibilita treballar les habilitats socials i de comunicació dels participants.

Mitjançant la interacció amb el cavalls, aquest projecte ofereix una oportunitat valuosa per al desenvolupament integral dels participants

En l’àmbit de moviment i la propiocepció, el ritme i el moviment del cavall afavoreixen la coordinació, els moviments i l’orientació espacial dels participants. Això contribueix a millorar la propiocepció i l’activació dels receptors sensorials.

Cada infant o adolescent participant en aquesta teràpia té objectius individuals específics que es plantegen i treballen de manera personalitzada.

Aquest projecte ofereix una oportunitat valuosa per al desenvolupament integral dels participants mitjançant la interacció amb els cavalls i l’acompanyament dels terapeutes especialitzats, expliquen des de l’associació.