Els pescadors retiren més de 28.000 litres de residus del fons marí de l'Alt Empordà durant el 2023

Per tal de conscienciar les generacions futures, dins el programa Pesca Neta també s'han impulsat iniciatives educatives a diversos centres catalans per explicar la importància de preservar un litoral lliure de plàstics. Una de les propostes és un joc didàctic pensat per fomentar el coneixement sobre què trobem al nostre fons marí. També s'han ideat Noocs didàctics (tallers en línia) per a alumnes de Primària. Finalment, s'ha dut a terme la proposta La Mar de Net, orientada a l'alumnat de Primària i de Secundària. En el marc d'aquesta iniciativa, per exemple, el 17 de març de l'any passat, més d'un centenar d'alumnes de 3r d'ESO l'Institut El Pedró de l'Escala van recollir, en només trenta minuts, fins a 22 quilos de brossa a la platja del Rec del Molí de Sant Martí d'Empúries.