Associacions ecologistes i Unió de Pagesos es mobilitzen a la rotonda de Viladamat contra els macro parcs de renovables

Diverses associacions ecologistes i empresarials del territori amb el suport d'Unió de Pagesos s'han mobilitzat aquest dissabte al matí a Viladamat contra els macro parcs de renovables, platejats tant al golf de Roses com a l'Albera. Durant dues hores, desenes de persones han alentit el trànsit a la rotonda de la GI-623 a la localitat en direcció a l'Escala, des d'on han repartit prop d'un miler de díptics per informar els conductors que "el territori no vol projectes que només beneficiïn les grans multinacionals". El portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, ha explicat que l'acció pretén exposar que "cal apostar per un model de transició energètica descentralitzat".

L'Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord, la IAEDEN-Salvem l'Empordà, ALLIMO, el Fòrum l'Escala-Empúries i SOS Costa Brava han participat aquest dissabte a les mobilitzacions convocades per la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa, en protesta pels macro parcs de renovables plantejats arreu del territori. Denuncien que tant al golf de Roses com a l'Albera tindrien "un gran impacte mediambiental, social i econòmic".

Un miler de díptics repartits

Entre les onze i la una, desenes de persones s'hi han concentrat amb pancartes per informar dels motius pels quals s'oposen als projectes i han repartit prop d'un miler de díptics amb les reivindicacions als conductors i acompanyants que els han volgut agafar.

"El que pretenem és informar a la ciutadania, sobretot ara que comencen les vacances", ha explicat Jordi Ponjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, que detalla que volen que veïns i visitants "vegin que aquesta zona de Catalunya, que fins ara ha estat protegida, està amenaçada per aquest projecte industrial que hi ha damunt la taula". Ponjoan ha reivindicat que "són projectes imposats per interessos de multinacionals, que estan lluny del què vol la ciutadania i l'empresariat de l'Empordà".

Per revertir la situació, els ecologistes consideren que s'ha d'apostar per un model de transició energètica descentralitzat i que fugi de grans infraestructures. "Protestem contra la implementació d'energies sostenibles de mala manera", ha criticat el portaveu de Stop Macroparc Eòlic Marí, que ha afegit que "cal treballar pel decreixement i apostar per generar energia per l'autoconsum a tot el territori".

A la protesta també hi ha donat suport Unió de Pagesos. El seu coordinador territorial a comarques de Girona, Narcís Poch, ha dit que estan "preocupats" perquè "totes les macro instal·lacions necessiten una línia d'actuació molt potent, que acaba travessant tota la plana agrícola de l'Empordà". "És molt delicat afegir una infraestructura d'aquestes dimensions a un territori que ja està molt carregat", ha dit Poch.

Pel que fa a la producció d'energia renovable, el coordinador d'Unió de Pagesos s'ha expressat en la mateixa línia que els ecologistes i té clar que "cada poble s'ha de fabricar l'energia que necessita". "Cal voluntat política perquè l'energia deixi de ser transportada i es consumeixi on es produeix", ha sentenciat, insistint que cal promoure vies alternatives com la creació de comunitats energètiques.

Macro parcs eòlics

Stop Macro Parc Eòlic Marí està pendent de la resolució del contenciós administratiu que va presentar al Tribunal Suprem contra el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) del golf de Roses, que dona llum verda al desenvolupament de l'eòlic marina a la zona. Amb relació al PLEMCAT, el parc eòlic experimental impulsat per la Generalitat, critiquen que "la Generalitat ha fet un pas en fals volent dur a terme quelcom en un espai on els científics asseguren que no es pot desenvolupar l'eòlica marina".

En el cas de l'Albera, el projecte de macro parc eòlic que es troba en fase més avançada i pendent d'aprovació definitiva és el Galatea. Els ecologistes critiquen que "està situat en un pas d'aus migratòries" i insisteixen a dir que "caldria que es comenci produint energia als sostres industrials de La Jonquera per conservar l'entorn natural".