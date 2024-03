Protesta a la carretera de l'Escala contra els macro parcs de renovables a l'Empordà

L’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord, la IAEDEN- Salvem l’Empordà, SOS Costa Brava, ALLIMO i el Fòrum l’Escala-Empúries, en coordinació amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa, han convocat per aquest dissabte 23 de març, entre les onze del matí i la una del migdia, una concentració a la carretera de l'Escala contra els macro parcs de renovables a l'Empordà.

Les entitats han previst talls intermitents durant les dues hores a la rotonda de la Gi-623, a Viladamat, en direcció a l'Escala. Els manifestants està previst que portin pancartes i portin a terme els talls per tal de repartir fulletons informatius amb les reivindicacions als conductors i acompanyants.

El motiu, com dèiem, és l'oposició a la instal·lació d'un macro parc eòlic a la badia de Roses. Consideren que suposa una vulneració dels drets de la ciutadania que comporta l'actual model de transició energètica basat a facilitar la construcció de macro parcs renovables arreu del territori de l'Empordà amb impactes greus i irreversibles en la biodiversitat, el paisatge i el sistema socioeconòmic. Es tracta de macroprojectes, diuen, "orientats fonamentalment a enriquir a les multinacionals energètiques autoritzant la seva instal·lació en els punts que permeten maximitzar els beneficis empresarials en detriment dels drets de la ciutadania".

Renovables sostenibles

Amb les concentracions, coordinades amb una mobilització a tot Catalunya, també es vol exigir als Governs que impulsin una implementació de renovables sostenibles, que suposi la destrucció de la biodiversitat i recursos naturals de l'Empordà. Es demana apostar per un model de transició energètica que prioritzi les instal·lacions d'autoconsum a les llars i a les empreses, que promogui les comunitats energètiques, els projectes públics i les iniciatives locals amb participació ciutadana i que prioritzi la instal·lació de grans projectes de renovables en espais antropitzats com la xarxa viària, línies ferroviàries o polígons industrials, o també en els sòls degradats com pedreres o abocadors.