Crema un cotxe i el foc causa afectacions a la façana d'una casa a Figueres

Un incendi d'un vehicle ha provocat afectacions a una façana d'una casa al sector Oest de Figueres. Els fets han succeït aquest divendres al matí pels volts de dos quarts de set, al carrer de Doctor Fleming, a tocar la cantonada amb el carrer de Doctor Ochoa, al barri de Sant Joan.

Els Bombers han enviat una dotació per realitzar el servei i s'han trobat que l'incendi del cotxe estava totalment desenvolupat. Ha cremat totalment el turisme i, de retruc, hi ha hagut afectacions per la temperatura i el fum a la façana d'una casa.

Un cop extingit el foc, els Bombers han revisat i han confirmat que no hi havia afectats pel fum a l'habitatge i el succés s'ha saldat sense ferits,segons informa el cos d'emergències.

A les set del matí, la dotació ha tornat cap a parc. A la zona també s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres.