La Diputació de Girona destinarà 3,8 milions a accions per la prevenció d'incendis i la millora de l'eficiència energètica

La Diputació de Girona destinarà 3,8 milions d'euros a actuacions per millorar l'eficiència energètica i la prevenció d'incendis forestals. L'ens té oberta la convocatòria d'ajuts de la campanya 'Del pla a l'acció (2024-2025)', que inclou diverses línies de subvencions als ajuntaments per promoure l'estalvi energètic en l'enllumenat, instal·lacions i equipaments esportius, així com en l'impuls i la gestió de comunitats energètiques. També preveu ajuts per reduir la "vulnerabilitat" dels boscos al foc i per a una gestió forestal "sostenible".

La campanya inclou quatre línies de subvencions per valor de 2.924.000 euros repartides en dos anys (1.377.000 euros per aquest any i 1.547.000 per al 2025), que han de servir per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Se'n podran beneficiar els municipis amb accions planificades prèviament en plans d'acció d'energia sostenible i clima (PAESC) aprovats, que són la immensa majoria dels que hi ha a la demarcació de Girona.

«Per tal d’ajudar els municipis petits a accelerar la transició energètica, el percentatge de subvenció per als municipis de fins a 5.000 habitants és del 90 % de les despeses elegibles», explica el diputat de Medi Ambient, Josep Maria Bagot.

Quines línies d'ajuts preveu?

Millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat La primera línia està destinada a actuacions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior, amb 404.000 euros per als dos anys. La dotació màxima per a cada ajuntament varia en funció del percentatge de punts de llum que calgui substituir respecte al total del municipi.

Millorar l'eficiència energètica Pel que fa a la segona, se centra en accions per millorar l'eficiència energètica d'edificis públics, instal·lacions i/o equipaments i per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Són 1.482.000 euros per als propers dos anys.

Impuls de les comunitats energètiques La tercera, dotada amb gairebé un milió d’euros (998.000 euros), està centrada en l'impuls de les comunitats energètiques, a través de la redacció de projectes executius d'instal·lacions, activant-ne el servei de posada en marxa o gestionant-ne una que ja existeixi. El sistema consisteix a instal·lar plaques solars fotovoltaiques en equipaments municipals, les quals abastiran d'energia edificis municipals, habitatges en situació de pobresa energètica i llars que s'acullin a la iniciativa. Actualment, a la demarcació de Girona, n'hi ha més d'un centenar en funcionament o en procés de creació. En aquesta línia, també s'hi preveu l'adquisició de vehicles elèctrics o el rènting de vehicles elèctrics compartits per personal d'ens locals, empreses o la ciutadania.

Projectes de rehabilitació energètica Finalment, la quarta i última línia està destinada únicament als municipis de menys de 20.000 habitants. Són 40.000 euros dirigits a actuacions d'assistència tècnica per impulsar projectes de rehabilitació energètica al sector residencial.

I en l'àmbit forestal?

En l'àmbit forestal, l'ens ha tornat a obrir la convocatòria d'ajuts per millorar la seguretat i disminuir la vulnerabilitat dels boscos davant els incendis forestals, adaptar les masses forestals al canvi climàtic, conservar els boscos madurs i fomentar la gestió forestal sostenible. En total, s'han previst 907.000 euros en actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, que es repartiran en sis línies. Se'n podran beneficiar els ajuntaments de les comarques gironines, les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les associacions de propietaris forestals de la demarcació. Les línies d'ajuts que s'obren són:

Gestió forestal sostenible La primera, amb un import de 148.000 euros, es destinarà al suport dels ajuntament per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles.

Ajuda per les ADF La segona anirà dirigida a les ADF amb una dotació de 215.000 euros.

Ajut per a municipis de menys de 20.000 habitants La tercera serà per als municipis de menys de 20.000 habitants i comptarà amb una dotació de 195.000 euros. L'objectiu és que puguin executar mesures de prevenció d'incendis a les urbanitzacions, els nuclis de població i les edificacions i instal·lacions ubicades en terrenys forestals.

Ajut per a associacions de propietaris forestals La quarta línia, amb un import de 24.000 euros, serà per a les associacions de propietaris forestals per fomentar la gestió conjunta amb l'objectiu d'adaptar els boscos al canvi climàtic, la prevenció d'incendis i la reducció de la biomassa.

Actuacions urgents amb tractor en camps agrícoles La cinquena línia també anirà dirigida a els ADF per fer actuacions urgents amb tractor en camps agrícoles, en cas d’incendis forestals i d’emplenament d’urgència de dipòsits d'aigua pertanyents a la xarxa bàsica, demanades pels bombers a les ADF. S'hi destinarà una dotació de 5.000 euros.