Aprovat el pla de transformació del carrer Lasauca de Figueres

L’Ajuntament de Figueres ha posat fil a l’agulla per a fer efectiu el pla de transformació de diversos espais de la ciutat que tenen plena vinculació amb els seus aspectes turístics. Després de les obres iniciades al carrer Enginyers, un altre pas important serà el que afectarà el carrer Lasauca, una de les principals portes d’entrada al nucli urbà que té en la Rambla el seu punt de referència.

En concret, la Junta de Govern Local ha aprovat el projecte d’accessibilitat universal del centre històric vinculat a aquest carrer.

El pla global, que afecta altres espais com la pujada del Castell i que va ser redactat en l’anterior mandat, té com a objectiu la «conversió del centre històric en una experiència turística integral, sostenible i competitiva: cultura, comerç i gastronomia». Va ser aprovat en el seu moment pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, l’actual Ministeri d’Indústria i Turisme, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec al Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea-Next Generation EU. El de Figueres forma part del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), de la convocatòria extraordinària del 2022.

Nova mobilitat

El projecte del carrer Lasauca ha estat redactat per l’arquitecte Jordi Ricart Solé i té un pressupost d’execució per contracte de 379.342 euros. L’obra implicarà renovar l’espai per a dotar-lo d’una nova mobilitat que prioritzarà les persones, mantenint el pas de vehicles. El carrer Lasauca forma part de la coberta urbana de la riera Galligans, que travessa la ciutat en un recorregut que també passa per la Rambla, el carrer Caamaño i les places de la Palmera i Tarradellas.