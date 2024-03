Viu una experiència gastronòmica i musical en el Vermut de Rams

El diumenge 24 de març se celebrarà la cinquena edició del Vermut de Rams, tret de sortida de les vacances de Setmana Santa, on els negocis de la restauració poden fer visible la seva feina.

Entre les deu i les dues del migdia, la Llotja de Castelló d’Empúries s’omplirà de bon ambient. L’acte l’organitza l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, amb el suport de l’Ajuntament.

L’esdeveniment comptarà amb una proposta gastronòmica variada i la participació de diversos establiments locals que oferiran una tapa per 3,50 euros, el preu inclou també beguda.

Jocs infantils. | COMERÇ CASTELLÓ EMPURIABRAVA / redacció. castelló d’empúries

Benedicció de Rams

El vermut té una durada d’unes quatre hores i durant aquesta estona hi haurà jocs de fusta per als infants. I, com a novetat, hi haurà dues actuacions musicals en comptes d’una; a càrrec dels grups Last Night Duet i Soul of Sound, que actuaran al llarg del matí.

Així mateix, a les 12 del migdia, es farà una pausa especial perquè els assistents que vulguin puguin unir-se a la Benedicció de Rams, que es desenvoluparà a la plaça de la Basílica, al costat de la Llotja. Aquest acte està organitzat per l’Associació Via Crucis de Castelló d’Empúries.

Bona acollida

Des de la seva primera edició fa cinc anys, el Vermut de Rams ha tingut molt bona acollida pel seu entorn excepcional i l’ambient festiu. Un esdeveniment que s’ha consolidat com una de les cites imprescindibles de la Setmana Santa al municipi.

«És una activitat que sobretot dona importància als negocis de restauració del municipi», va explicar Alba Palacios, secretària de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, durant la presentació del vermut.

Per la seva banda, Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica i Comerç, va assenyalar la importància de continuar treballant amb l’associació per promoure accions de dinamització i impulsar el teixit comercial del municipi.