Una víctima d'abusos de Figueres admet davant l'Audiència que havia mentit

L’Audiència de Girona ha jutjat un home a qui la fiscalia demanava inicialment 20 anys de presó per haver abusat presumptament de la seva fillastra de 12 anys a Figueres entre el 2020 i el 2021. Amb tot, durant el judici la menor, que ara té 15 anys, ha admès davant el tribunal de la secció tercera que va mentir i que el seu padrastre mai va abusar d’ella.

D’aquesta manera, ha desmentit el que en un primer moment va explicar a l’escola, és a dir, que havia patit cinc episodis de tocaments per part de la parella de la seva mare. Va mentir, segons ha declarat, per «gelosia», ja que la seva mare li feia més cas a la parella que a ella. A més, també ha indicat que es va sentir pressionada a relatar aquests fets per part d’un familiar, i ha assegurat que no ha canviat de versió perquè tingui por del processat.

L’acusat ha declarat per aclarir que ell sempre havia tractat les filles de la seva parella com si fossin seves, i ha negat els fets.

Davant d’aquesta situació, el tribunal ha preguntat a les parts si volien continuar amb el judici o si volien renunciar a la resta de testimonis. Les acusacions han demanat que es fes la pericial psicològica, l’informe del qual va posar de manifest que la denunciant sentia certa animadversió per l’acusat. Val a dir que tot plegat ha ocorregut en un context de litigis per assumptes del divorci entre els seus progenitors. L’acusat ha declarat per aclarir que ell sempre havia tractat les filles de la seva parella com si fossin seves, i ha negat els fets.

La fiscalia ha renunciat a mantenir l’acusació al final de la vista, indicant que no es pot saber si han ocorregut els fets perquè el cas ha quedat «orfe de prova». En canvi, l’acusació particular ha demanat una pena de 6 anys de presó. La defensa, per la seva banda, ha demanat l’absolució i que s’imposessin les costes a l’acusació particular per temeritat.

