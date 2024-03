El Varador l’Escala, modern, actual i situat al cor de la Costa Brava

Creada el 2002, l’àrea tècnica de reparació i manteniment d’embarcacions del port de l’Escala és un varador modern i actual preparat per donar serveis a clients particulars i professionals procedents de tota la Costa Brava.

Gran superfície al teu servei

Varador l’Escala disposa d’11.000 m2 per al manteniment i la reparació d’embarcacions de fins a 22 metres d’eslora i 60 tones. Per això, disposa d’un moll d’espera de 40 metres, un hangar de més de 1.500 m2, un travelift amb capacitat per a unitats de fins a 22 metres i 60 tones, un carro elevador per a models de fins a 8 mi 18 tones i una grua pel desplaçament d’embarcacions de menors dimensions.

Servei integral i qualificat

La qualificació dels professionals de la companyia és una altra de les seves cartes per oferir un servei de la millor qualitat que, a més, és integral. La seva oferta inclou des del tractament complet de l’obra viva fins a la reparació de fibra de vidre, mecànica, hivernatge i fusteria, fins a la tapisseria, treballs en acer inoxidable o l’assessorament en assegurances nàutiques.

Ofereix, a més, interessants promocions ideades per mantenir l’embarcació al millor estat durant tot l’any a bon preu. Entre elles destaca el Pack Manteniment Express, que proposa els serveis necessaris per posar a punt l’embarcació per la temporada.