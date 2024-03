Nautivela ofereix un tracte proper i integral

Nautivela és una empresa que des del 1982 es dedica al sector nàutic. Les persones que visiten les seves instal·lacions gaudeixen d’un tracte de proximitat perquè el més important és crear una relació de confiança. Ja que acompanyen els clients en tot el procés de compra, postvenda i manteniment de les embarcacions.

La nàutica estarà present a la Fira Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava del 23 al 31 de març, amb prop de 15 embarcacions. «Nosaltres apostem per un servei integral. Així assessorem els nostres clients durant la compra i el manteniment de la seva barca. A més, també tenim servei gestor, tant d’assegurances, documentació, entre altres», expliquen els responsables de Nautivela.

Equip especialitzat

En aquest sentit, compta amb un equip de professionals que estan en constant formació en tots els àmbits. Disposen de mecànics propis i entre les seves especialitats destaca l’electrònica nàutica. També, disposen de pupil·latge d’embarcacions, fusteria i tapisseria, recanvis i accessoris, entre altres. Tot això per poder oferir un servei complet i còmode pels seus clients.

Les seves instal·lacions estan situades als municipis de Viladamat i Empuriabrava. Ambdues sumen un total de 9.000 metres quadrats entre l’exposició, d’embarcacions noves i d’ocasió; i el taller mecànic.

Sostenibilitat

Per altra banda, l’empresa aposta fermament per les energies renovables i per la nàutica responsable amb el medi ambient. Per aquest motiu en els últims anys ha implantat més de 60 plaques d’energia fotovoltaica per abastar les seves instal·lacions.

Així mateix, tots els productes de neteja que utilitzen són biodegradables i ecològics. Per exemple, la pintura que fan servir a les embarcacions és respectuosa amb el medi ambient. També aposten per l’electrificació i comercialitzen embarcacions elèctriques i motors auxiliars elèctrics.

Nautivela té la distribució exclusiva de Saxdor Yachts, Beneteau, De Antonio Yachts, Four Winns, Lasai, Zuzuki, Volvo Penta, Mercury, Zodiac, i Brig boats. Pel que fa a pneumàtiques i semi-rígides auxiliars treballen amb Goldenship, Arimar i Zodiac. I pel que fa a motors treballen amb les cases de Suzuki, Parsun i Mercury.