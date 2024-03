Ventalló reinicia els tràmits per redactar el POUM

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Ventalló ha començat la tramitació després que una sentència judicial, fa vuit anys, derogués el del 2011. El redactor del taller d’Arquitectura i Territori, José González Baschwitz, va començar a explicar als veïns, el dimecres 13 de març, l’avanç de planejament proposat, després que el ple de l’Ajuntament del 28 de febrer aprovés per unanimitat la publicació i l’inici del tràmit d’informació pública de l’avanç del planejament. "Posarem el municipi per davant de tot", indica l’alcaldessa, Mei Cota. En els propers tres o quatre anys, consensuaran una normativa urbanística nova.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar nul, el febrer de l’any 2016, el POUM de Ventalló i els acords d’Urbanisme al respecte aprovats el 2011, perquè havia previst créixer en sol inundable i sense els suficients informes. La sentència deia que no s’havia analitzat correctament el risc d’inundació i considerava que hi havia estudis parcials i defectuosos dins la documentació del planejament, tot i que es preveia creixement en zones amb elevat risc d’inundació.

El 13 de març es va fer la presentació de l'avanç del POUM de Ventalló. / Marc Testart

Fa vuit anys el municipi es va quedar sense planejament urbanístic per una sentència judicial

En el primer avanç del nou planejament urbanístic, que es va presentar dimecres passat al pavelló de Ventalló, davant d’un centenar llarg de veïns, González va posar sobre la taula les possibilitats de creixement per a cada sector del terme municipal de Ventalló. "Podeu créixer entre cent i tres-cents habitants més", va afirmar el redactor del text normatiu.

"El POUM derogat va generar moltes suspicàcies i no és efectiu plantejar creixements que són impossibles, tant per la impossibilitat econòmica com perquè són finques de pagès", manifesta Costa, conscient que "l’atzucac urbanístic no ens serveix, ja que hem de buscar l’estabilitat del municipi".

A partir d’ara, a Ventalló, s’obrirà una bústia de suggeriments per a tots els veïns perquè hi puguin fer aportacions abans d’elaborar un avantprojecte nou. "Amb el POUM, es pretén augmentar la densitat de població, amb habitatge accessible per al jovent", indica l’alcaldessa de Ventalló, la qual considera important, també, "la pacificació del trànsit".

"Crear un POUM nou és tot un repte, però nosaltres hauríem d'evitar errors del passat; aquest equip de govern ha assumit aquesta tasca", manifesta Mei Costa, referint-se al que tenen per davant fins al final del present mandat municipal.