La neteja de la Farella de Llançà retira 18 quilos de brossa

L'associació Platges Netes de Llançà ha dut a terme, aquest diumenge, una nova acció ambiental. Un nombrós grup de voluntaris procedents de la comarca i, també, d'Osona i França, han acabat recollint divuit quilos de brossa de la Farella i el seu entorn. "Aquestes deixalles han estat retirades del nostre medi natural i, sortosament, ja no aniran a parar al mar o no hi tornaran quan faci vent o hi hagi un temporal", explica Jesús Blanco, representant de l'entitat.

Voluntaris retirant brossa de la Farella, aquest diumenge / Jesús Blanco

Platges Netes ja té a punt el calendari per aquesta primavera. La pròxima acció tindrà lloc a la platja del Cau del Llop.

Des de 2016

Des de 2016, l’Associació Platges Netes de Llançà ha fet realitat el seu propòsit d’actuar de manera proactiva a favor del litoral de la Mar d’Amunt, organitzant recollides de brossa per terra i sota l’aigua, xerrades de difusió sobre el medi ambient i altres activitats que han acabat convertint l’entitat en un referent.