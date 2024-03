La Figueres Trend Show més solidària recapta 1.600 euros per l'educació d'Uganda

Comerç Figueres Associació ha tornat a marcar tendència la segona edició del Figueres Trend Show, una passarel·la de moda "plena d'estil i elegància" que va tenir lloc el passat dissabte 16 de març al Teatre El Jardí. En aquesta ocasió, tots els beneficis recaptats van anar a benefici de We Love Uganda, entitat empordanesa que lluita contra les desigualtats i per l'educació dels nens a Uganda.

La desfilada, que va començar a les 6 de la tarda, va reunir 200 persones. Durant les dues hores de durada de l'acte, el públic assistent va poder admirar de les últimes col·leccions de primavera-estiu que es poden trobar a diverses botigues de Figueres. Els comerços participants van ser: Valosport, MiniTornassol, Esports Josep, Rambla 29, Tamaris, Puig Giralt, Jovenalla, Carreras Foto Vídeo, Flors Caterina, Flors Bahí, Big bang, Perruqueria Abhi&Christian i Alain Afflelou Optico Figueres. Tots els conjunts van ser lluïts per models adults i infantils, tots ells professionals, de l'agència Piùbella Models.

Un moment de la desfilada. / Jordi Blanco

El Figueres Trend Show també va permetre gaudir de bona música, i és que la vetllada va ser amenitzada per l'Aula de piano i cant de Jordi Rubau, els alumnes de Mònica Lucena i la formació Gospel Tramunt.cor.

Al final de l'acte, diverses botigues adherides a Comerç Figueres Associació van obsequiar els participants amb vals descomptes. En aquest sentit, després de la desfilada, ara els assistents tenen l'oportunitat d'acostar-se a les botigues associades, on podran adquirir les peces i accessoris que van desfilar en la passarel·la.

Des de l'entitat We Love Uganda, s'agraeix la ingent tasca de Comerç Figueres i de tots els participants. "La seva implicació ha estat clau. Podem qualificar la desfilada d'èxit total, i això ha estat gràcies a l'esforç de tots els implicats. Poder celebrar esdeveniments com aquest és una oportunitat per a garantir l'educació dels nens a Uganda", afirmen.

Actuació de Gospel Tramunt.cor. / Jordi Blanco

We Love Uganda, una entitat solidària

We Love Uganda va néixer com a associació en 2019 i va posar en marxa, en 2022, un projecte de beques d'educació per a vint joves i nens i nenes. Gràcies a l'entitat, en 2023 12 adolescents van cursar secundària i 8 nens primària. Tots ells són d'Entebbe (Uganda) i pertanyen a una comunitat que no pot fer-se càrrec de les taxes i despeses educatives.

Les beques del 2022 i 2023 s'han aconseguit pagar gràcies als fons recaptats amb l'organització d'accions i esdeveniments culturals, com ara festivals culturals benèfics, concerts, desfilades de moda, etc. També es recapten fons a través de diverses campanyes de micromecenatge.