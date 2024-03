«Les energies renovables no poden resoldre la crisi climàtica sense altres mesures»

La doctora Marrasé ha fet del mar l’escenari de les seves investigacions científiques. La seva carrera professional l’ha compaginat amb la vida familiar i la maternitat, un fet que considera «un desafiament» que té en «l’actitud» la millor eina per a superar-lo.

Quines han estat les seves principals àrees d’investigació i què destacaria com les seves descobertes més importants?

La meva trajectòria sempre ha estat marcada per la curiositat i l’amor per la natura. Quan era jove, primer em vaig interessar en la recerca sobre les causes del càncer i en particular la causa per infecció vírica, però vaig canviar cap a l’ecologia marina després d’assistir a les classes del Dr. Ramon Margalef. Dins la meva carrera professional, m’he dedicat a estudiar les interaccions entre els processos físics i biològics en sistemes marins a diferents escales, en particular els efectes de la turbulència de petita escala sobre les activitats dels organismes planctònics mitjançant experiments en microcosmos. Darrerament, m’he centrat a investigar la remineralització de matèria orgànica, un dels processos claus per poder entendre el cicle del carboni en sistemes marins i poder avaluar la capacitat de l’oceà per emmagatzemar carboni.

Com ha aconseguit conciliar la investigació amb la maternitat i quines estratègies ha utilitzat per assolir-ho?

La conciliació de la maternitat amb la carrera científica pot ser un desafiament, però crec que l’actitud és clau. És important el suport familiar i tenir fills de joveneta per tenir més energia. També és fonamental la motivació i la voluntat de centrar-se en les tasques essencials.

Quines són les consideracions i els passos importants que cal tenir en compte en la planificació de campanyes oceanogràfiques?

En les campanyes oceanogràfiques, cal planificar basant-se en hipòtesis específiques i considerant les limitacions d’infraestructura, de temps i les restriccions geogràfiques. La selecció de profunditats a mostrejar i la recopilació de dades depenen de les preguntes plantejades en l’estudi. La col·laboració amb científics d’altres disciplines, siguin nacionals o internacionals, és essencial per a una recopilació de dades completa i enriquidora.

Com s’ha relacionat amb les col·laboracions internacionals i quina importància creu que tenen en la recerca científica?

Les col·laboracions internacionals són crucials per obtenir diverses perspectives i recursos. Cal definir expectatives i objectius des de l’inici per assegurar una cooperació eficaç i compartir dades i resultats. La col·laboració sempre enriqueix les recerques i permet abordar qüestions més complexes.

La col·laboració sempre enriqueix les recerques i permet abordar qüestions més complexes

Té algun record o anècdota curiosa que vulgui compartir dels seus anys d’investigació?

Als anys 90, vaig enviar una proposta per organitzar un curs europeu i la comissió avaluadora va recomanar-me que contactés amb un científic noruec, que havia presentat un projecte similar, per tal de fusionar-los. Vaig contactar amb ell per col·laborar, després d’intercanviar les nostres propostes, aquest científic va reconèixer que la meva estava molt millor preparada, i per això ell es retirava de la convocatòria, i va acabar comentant que li va sobtar que la persona que havia presentat aquell excel·lent projecte fos «dona i espanyola».

Parlant de dones, hi ha una manca de dones en posicions de professors d’investigació. Què considera que pot explicar aquesta situació i quin consell donaria a les dones que comencen a la investigació i que aspiren a posicions més altes?

Hi ha diverses raons per la desigualtat de gènere en el lideratge, incloent-hi la càrrega de responsabilitats familiars, sigui cuidant els nens o persones grans, que sovint recau en les dones, la percepció diferent de les dones com a líders en comparació amb els homes, i la tendència a donar més crèdit a les opinions masculines. Cal canviar la mentalitat en relació amb el lideratge i la participació de les dones en la ciència, promovent la igualtat i la col·laboració. El bé comú és tan important com el lideratge individual. El meu consell seria, especialment, als homes, que reconeguin que les dones estan al mateix nivell i poden liderar i col·laborar amb igualtat. Cal canviar perquè tots tinguem oportunitats justes.

Juntament amb altres científics, van crear un document per a l’Institut d’Estudis Catalans que alerta sobre el canvi climàtic. Quins són els impactes més notables que enfoquen i quines solucions ens podria proposar?

Ressaltaria l’acceleració en l’augment de les temperatures i la preocupació per la injustícia social; les comunitats més pobres són les més afectades pel canvi climàtic. Les energies renovables no poden solucionar la crisi climàtica si no van acompanyades d’altres mesures. Molts dels recursos que s’utilitzen per desenvolupar infraestructures d’energia renovable no són il·limitats; alguns d’aquests recursos es troben en països pobres i sovint són explotats pels països rics, i amb l’explotació d’aquests recursos es genera encara més injustícia social. Tot i que ens costi admetre-ho, la solució implica la reducció del consum energètic. Hi ha diverses maneres de reduir-lo sense un gran impacte negatiu, per exemple evitant certs tipus de turisme i potenciant molt més l’ús del transport públic, el de la bicicleta i caminar. Un altre gran estalvi energètic es podria fer a través de millores en l’aïllament dels edificis.

La ciència exigeix vocació, dedicació i ampor pel conexiement, si els joves ho tenen, continuaran avançant

Quins consells donaria als joves que estan començant a fer investigació científica?

Jo diria als joves que, si tenen curiositat i passió per la ciència i la natura, endavant, que no deixin que la incertesa sobre la feina futura els aturi. La ciència exigeix vocació, dedicació i amor pel coneixement, si ho tenen, continuaran avançant. Si la seva motivació és fer diners ràpids, llavors haurien de considerar altres opcions. És un camí enriquidor i gratificant si es té la passió adequada.