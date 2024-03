«El Crist» de Dalí reneix en una catifa floral a l'església Sant Pere de Figueres

L’església parroquial de Sant Pere de Figueres llueix, des de la setmana passada, una espectacular catifa floral que representa el quadre El Crist (1951) de Dalí, l’original del qual es troba exposat dins del teatre Museu de manera temporal.

La peça artesanal ha estat confeccionada pels voluntaris de la Federació de Catifaires de Catalunya amb la complicitat de l’Associació d’Amics de Sant Pere. L’obra, instal·lada en el baptisteri del temple, és de grans dimensions i pot ser visitada pel públic fins a Setmana Santa. La Federació treballa per aconseguir que les catifes de Corpus obtinguin la declaració de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. L’Associació de Figueres promou la recuperació d’aquesta tradició per al 2 de juny.