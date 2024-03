Formar com a eina d’integració

«Creiem fermament en la formació com a eina d’integració, però no tothom té el mateix ritme d’aprenentatge ni les mateixes oportunitats». Són paraules de Sandra Gard, directora de l’Escola de Noves Oportunitats, que, en una època en què l’aposta per l’educació per millorar la cohesió social és més necessària que mai, a Figueres i al conjunt de l’Alt Empordà, reivindica la feina feta en els últims trenta anys. Programes com l’ENFILA’T, que ofereix formació en oficis per a joves que han perdut el fil de l’educació reglada; l’INICIA’T, formació en l’ofici de flequer per a joves sense NIE; el restaurant/escola La Clau al Centre Cívic de Figueres; o el programa d’orientació TOT SUPORT són algunes de les activitats actuals de l’Escola de Noves Oportunitats.

Una trajectòria que, però, ve de lluny perquè el germen de l’Escola de Noves Oportunitats, va ser fundada l’any 1994 com a Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà (AFPAE) vinculada a l’antiga escola d’hostaleria a Vilamalla. Ja fa anys, però, amb la formació reglada en hostaleria fent el seu camí de la mà del Departament d’Educació, l’Escola de Noves Oportunitats es va anar reinventant, obrint-se a nous oficis, treballant amb gremis com els dels flequers o dels xarcuters, i centrant-se en els que no poden accedir momentàniament a la formació reglada. Des de l’any 2019, l’escola s’encarrega del restaurant del Centre Cívic de Figueres, amb els alumnes aprenent, per exemple, l’ofici de cambrer; o de flequer, elaborant pastissos i altres dolços que se serveixen a La Clau. També, l’escola ofereix diferents formacions lligades amb la Cambra de Comerç de Girona dins del programa de qualificació i ocupació.

Tot plegat, remarca Sandra Gard, perquè «creiem que acompanyar, sostenir i formar aquests joves que han quedat fora del circuit habitual de l’educació afavoreix la seva millor adaptació a la societat i l’entorn».