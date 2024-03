Empuriabrava estrenarà el nou edifici polivalent per la Fira del Vaixell

Castelló d'Empúries gairebé ha acabat i espera estrenar per la Fira del Vaixell d'Ocasió, que té lloc 23 al 31 de març, la primera fase d'obres de reurbanització i construcció d'un nou espai polivalent a la plaça de les Palmeres. El nou equipament està situat a tocar l'icònic edifici del Club Nàutic amb una superfície de 5.552,15 metres quadrats.

L'equipament cobert està pensat per a realitzar actes i esdeveniments. En aquesta primera fase només inclou l’execució de fonamentació, estructura vertical i la coberta. Així i tot, tots aquests elements s’han pensat dimensionat per a permetre que en posteriors fases, es construeixin els volums tancats plantejats en el projecte bàsic que contenen l’espai d’escenari, instal·lacions, per una banda, i la caixa de bar i serveis higiènics per l’altra.

La forma del mar

Es tracta d’un edifici de planta rectangular, conformat a partir de pòrtics que segueixen el mateix ritme que el paviment de la plaça. Aquests pòrtics ordenats sostenen el que és l’element més singular de l’edifici, la coberta, la qual té forma sinuosa i recorda al mar.

L’eix llarg del rectangle se situa paral·lel al port i a l’avinguda Carles Fages de Climent. La mateixa forma de la coberta, en voladís a la zona del club nàutic, i fent una corba tancada a la banda de Poblat Típic, permet entendre el Club Nàutic i aquesta nova coberta polivalent com un conjunt, el conjunt més singular de la marina.

Durant la celebració del 50è aniversari de la urbanització es va situar una carpa dins aquest àmbit per tal de portar-se a terme diferents actes i que ara és substituïda per l'edifici.

L'àmbit d’intervenció ha estat objecte d’una recent modificació puntual del POUM, per tal de canviar la qualificació d’aquest espai d’aparcament a espai d’equipament cultural, social i esportiu. Tant la plaça com el nou edifici es plantegen amb la voluntat de permetre la màxima connexió visual entre l’avinguda Fages de Climent, accés principal a l’espai i el Port Marítim.

Nou espai públic

La primera fase dels treballs inclou la urbanització total de la plaça de les Palmeres, amb tots els acabats i elements de mobiliari urbà, canviant el plantejament general de la plaça, que antigament responia a un criteri únicament d’ordenació per a la circulació i l’aparcament de vehicles, i es proposa una nova plaça totalment plana i accessible, pensada pels vianants, sense desnivells.

Les palmeres es mantenen tot i que algunes s’han reubicat per alliberar l’àmbit central que ha estat on s’ha implantat la nova coberta.

El nou paviment es planteja a partir d’unes franges transversals, que potencien la relació Avinguda Fages de Climent i el port, col·locades cada 5 metres. Aquest ritme fa que la plaça s’integri amb l’edificació, la qual disposa els seus pilars sobre aquestes franges. A l’àmbit contrari de l’edifici de capitania, situat pròxim al Club Nàutic i al port, i seguint la mateixa ordenació amb el paviment, es planteja una zona més estàtica i de vegetació, amb nou mobiliari urbà.

Els materials i colors utilitzats busquen que tant la plaça com l’edifici s’integrin al màxim en l’entorn per tal de donar protagonisme a un edifici tan emblemàtic com és el Club Nàutic. Predomina el color blanc i la fusta, propis dels elements presents als vaixells que queden en el pla posterior de l’edifici.

Pel que fa a l’execució i soterrament de totes les instal·lacions que siguin necessàries per a aquesta primera fase tal com el sanejament d’aigües pluvials, moviment de l’armari de baixa tensió i nou enllumenat, s'han deixat les previsions per a poder connectar en un futur, quan totes les fases del projecte s’hagin completat, les instal·lacions que siguin necessàries.