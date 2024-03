Denunciats per intentar enganyar els Mossos en un accident on van atropellar dos ciclistes a Cabanes

Els Mossos d'Esquadra han denunciat dos homes de 51 i 34 anys després d'intentar enganyar el cos policial en un accident de trànsit a Cabanes en el que es van atropellar dos ciclistes. Els fets van passar el dimarts 12 de març a quarts de nou del matí, quan el conductor d'una furgoneta no va respectar la prioritat de pas dels ciclistes, en una zona amb poca visibilitat i els va atropellar.

De seguida, es va avisar els Mossos que van anar al lloc de l'accident i van socórrer les víctimes, a les que es va haver de traslladar a l'hospital de Figueres. Els agents es van trobar també dos homes i un d'ells es va identificar com el propietari i conductor de la furgoneta.

La investigació dels agents de Trànsit va determinar que qui anava al volant era l'altre home que estava al lloc dels fets i no pas el propietari, que havia arribat més tard. Per tot plegat, els agents van denunciar penalment el conductor real per un delicte de lesions i l’altre home per un delicte d’encobriment. Un dels dos ciclistes va necessitar una intervenció quirúrgica després de l’accident. Els dos denunciats hauran de presentar-se davant del jutjat de guàrdia de Figueres, quan siguin requerits.