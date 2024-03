L'acusat d'agredir sexualment una anciana de 95 anys a Figueres admet els fets

L'Audiència de Girona ha jutjat l'acusat d'agredir sexualment una anciana de 95 anys a Figueres el 21 de gener del 2022. El processat ha admès que cap dos quarts de dotze de la nit va anar a l'edifici on vivia la dona, al carrer Fages de Climent. Un cop allà, va entrar al pis per una porta corredora i la violar introduint-li "violentament" la mà als genitals. L'anciana va poder avisar els serveis d'emergències activant el medalló de teleassistència. L'acusat s'enfrontava a 13 anys i 9 mesos de presó. La fiscal li ha apreciat atenuants de confessió i embriaguesa i ha rebaixat la petició de pena per delictes d'agressió sexual, violació de domicili i lesions. La defensa s'hi ha adherit i el judici ha quedat vist per a sentència.

El judici s'havia hagut de suspendre en dues ocasions per la incompareixença de testimonis considerats "clau" per la fiscalia i la defensa. Aquest dijous, a la secció tercera de l'Audiència de Girona, l'acusat ha admès els fets.

Ha estat una declaració breu durant la qual el processat s'ha limitat a contestar "sí" a les preguntes de la fiscal i del seu advocat. Així, Alpha Omar Jallow ha reconegut íntegrament l'escrit d'acusació de la fiscalia. L'acusat, que tenia 31 anys en el moment dels fets, al·lega, però, que aquell dia estava afectat pel consum d'alcohol i drogues i que, quan els investigadors dels Mossos d'Esquadra el van detenir a Sant Pere Pescador el 3 de febrer, va confessar.

Segons ha admès, cap a dos quarts de dotze de la nit del 21 de gener del 2022 va anar fins a un edifici situat al carrer Fages de Climent de Figueres. Un cop a la terrassa de l'immoble, va entrar per una porta corredora a casa de la víctima, una anciana de 95 anys que patia un "deteriorament cognitiu important".

Ja a dins el pis, la va violar introduint-li "violentament" la mà als genitals. La dona va patir lesions greus. Ella mateixa va poder avisar els serveis d'emergències activant el medalló de teleassistència. Al judici, el caporal de la Guàrdia Urbana de Figueres que va anar fins al domicili ha explicat que, quan hi va arribar, es van trobar la víctima estesa a terra, "bastant nerviosa" i dient que li feien mal els genitals. També va poder explicar als agents que un home l'havia atacat mentre dormia, l'havia colpejat i l'havia agredit sexualment.

Els serveis mèdics van traslladar la víctima a l'hospital de Figueres, on la van haver d'intervenir d'urgència perquè el processat li va provocar un desgarrament que va precisar tractament quirúrgic. Com a conseqüència de l'agressió, la dona va patir un trastorn d'estrès posttraumàtic amb clínica depressiva.

Després de perpetrar l'atac, l'acusat va fugir. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona va obrir una investigació i va identificar el sospitós. El 3 de febrer el van localitzar i detenir a Sant Pere Pescador. En el moment de prendre-li declaració, el sospitós va reconèixer que va entrar a casa de l'anciana per error, pensant-se que era l'habitatge d'una altra dona.

Al judici també han declarat com a testimonis veïns de la dona que han explicat que aquella nit van veure el processat a l'edifici i que estava afectat pel consum d'alcohol. Un dels veïns ha ressaltat que el va fer marxar de casa seva i que "uns deu minuts després" va sentir un cop, un crit de la víctima i el so de l'activació de la teleassistència.