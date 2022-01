Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres estan investigant l'atac que va patir una dona d'edat avançada, la nit de divendres a dissabte, en el seu domicili. Fonts policals han assenyalat que es tracta d'un possible "delicte contra la llibertat sexual" i que la investigació està oberta sense que, en aquests moments, hi hagi cap detingut. La víctima tindria més de noranta anys i va ser atesa en un primer moment pels serveis d'emergències, després va va ser traslladada a l'Hospital de Figueres, on encara està ingresada, segons la FSE. Fonts del Govern municipal han confirmat tenir coneixement del cas. L'alerta la va donar la mateixa víctima mitjançant el sistema de teleassistència.