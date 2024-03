Adif es compromet a ampliar l'estació de Camallera aquest any

Una delegació de l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies va mantenir, el dijous 7 de març, una reunió a Barcelona amb diversos membres de l’administrador de la xarxa ferroviària, Adif, entre els quals hi havia Josep Llobet, de la Direcció General d’Estacions. En aquesta trobada, es van tractar diferents temes sobre infraestructures ferroviàries, relacionats amb les millores que s’han de dur a terme a l’estació de tren de Camallera.

El tema més important que es va tractar a la reunió va ser el de les obres que s’han d’executar a l’estació per a facilitar l’aturada dels trens de mitjana distància. Aquests treballs consistiran en l’ampliació de les andanes fins als 210 metres, la construcció de passos subterranis adaptats amb ascensor a les dues bandes, la millora de la il·luminació, construcció de tanques de protecció i la instal·lació de càmeres de vigilància.

«Les obres previstes són a punt de licitar-se i és previst que cap a finals d’any ja pugui començar el període d’execució. Les obres es finançaran a través d’uns fons europeus destinats a fomentar la mobilitat sostenible», afirma l’alcalde de Camallera, Esteve Gironès.

L’execució d’aquestes obres permetrà l’aturada dels trens de mitjana distància a aquesta estació, la qual cosa suposarà que s’aturin gairebé el doble de trens dels que ho fan actualment. També facilitarà que les persones utilitzin més el transport públic, gràcies a la facilitat d’horaris que hi haurà.

Es calcula que la població de la zona d’influència d’aquesta estació de tren és d’unes 25.000 persones, majoritàriament procedents del municipi de l’Escala, que es veuria beneficiada, sobretot en temporada turística, per aquest servei.

Reivindicacions

D’aquesta manera, avancen les peticions que es feien en els darrers mesos des de la Diputació de Girona, la qual reclamava a l’administrador de la xarxa ferroviària, Adif, l’execució immediata de les obres previstes d’adaptació de l’estació de Camallera per a l’aturada de trens de mitjana distància, per complir els terminis amb els quals es va comprometre i, per tant, completar l’habilitació de l’estació per a la nova funció abans de finalitzar l’any 2024.

El grup parlamentari de la CUP-UNCG va presentar, l’any passat, una proposta de resolució parlamentària instant el Govern d’ERC a exigir el compliment dels terminis per part d’Adif per les obres d’adaptació de l’estació de Camallera per a l’aturada de trens de mitjana distància. «Aquesta actuació respon a una demanda del territori per a una millora de la mobilitat ferroviària a la comarca, ja que es calcula que l’estació dona servei a 25.000 persones», manifestaven els anticapitalistes.

A principis d’aquest any, la diputada de la CUP, Montserrat Vinyets, assegurava que «l’endarreriment d’Adif no es pot justificar i és en detriment de la millora de la mobilitat ferroviària que requereix la necessària transició ecosocial», declarant també que «la falta de connexions i la radialitat de la xarxa ferroviària catalana representa un greuge doble en la mesura en què no només ocasiona un impacte ambiental molt superior al necessari per suportar l’actual volum de mobilitat, sinó que a més ocasiona una desvertebració del territori».

En aquest sentit, la CUP assenyalava que a l’Alt Empordà i, més generalment, a les comarques gironines, s’hi concentren els principals nuclis urbans sense connexió ferroviària.