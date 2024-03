Les paraules ben dites i les frases ben estructurades van sonar amb força, aquest dissabte, a l’auditori dels Caputxins de Figueres. L’espai ha acollit la vuitena edició del Concurs d’Oratòria Juvenil de l’Alt Empordà, organitzat pel Servei Educatiu de la comarca i en el que han participat 26 alumnes de quart curs d’ESO de setze centres.

En el balanç final de la jornada, Jordi Camps de La Salle Figueres va ser el guanyador d’una final molt renyida amb cinc aspirants que van fer molt difícil la decisió del jurat. El segon i tercer premi van ser per a Fàtima Zohra Imlahi de l’Alexandre Deulofeu de Figueres i Nicolle Stephany Ávila del Pedró de l’Escala.

Els accèssits van recaure en Marla Viñales de l’Illa de Rodes de Roses i Estel Díaz de l’Olivar Gran de Figueres.

Defensa temes

Abans, els aspirants es van expressar davant del mateix jurat mentre els acompanyats seguien les intervencions des d’una sala annexa. En aquesta primera fase de selecció, l’alumnat va poder triar entre dos temes: «El camí per triomfar» o «L’emergència climàtica. I ara què fem?».Els cinc finalistes van haver de centrar el seu discurs en la pregunta «Llegir ens fa millors persones?».

Ponència d'Anna Teixidor

L’acte va comptar amb una ponència molt aplaudida per part de la periodista i historiadora Anna Teixidor, la qual va posar èmfasi en la necessitat de dir la veritat i defensar-la a l’hora d’informar.

La consellera d’Educació, Anna Simó, va felicitar el Servei Educatiu de l'Alt Empordà i l’empenta de la docència de la ciutat i la comarca recordant amb un explícit «sou uns cracs» També va destacar «com n’és d’important que darrere les formes hi hagi contingut i solidesa». L’alcalde, Jordi Masquef, va expressar «l’orgull» per la feina feta pels joves i els centres. Durant l'acte va estar acompanyat per la regidora d'Educació, Anna Morillas.