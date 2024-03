Un castell empordanès triomfa com a atracció turística a Austràlia

El 26 de febrer de 1887 naixia, a la Vall de Santa Creu (el Port de la Selva), Josep Paronella, un visionari altempordanès que va fer realitat el somni de construir el seu propi castell en la selva australiana, en els anys 1930. Gairebé un segle després, continua sent una atracció turística d’èxit a Mena Creek, Queensland.

Paronella va arribar a Austràlia el 1913, amb 26 anys, després d’haver navegat des de la seva terra natal. Un any després d’arribar a aquest país, va conèixer un lloc de bosc verge amb una preciosa cascada a Mena Creek, a Queensland, on anys després començaria el seu somni de construir un castell enmig d’exuberants jardins tropicals. Durant onze anys va treballar durament, primer tallant canya de sucre i després comprant i revenent finques de canya. En 1929 va comprar 13 acres de terra en aquell paradisíac indret. Va treballar amb una determinació indestructible fins que, el 1935, el Parc va obrir oficialment al públic. El Paronella Park és el que queda actualment del que va ser aquell complex lúdic, on primer va construir el seu habitatge. Paronella tenia el somni de crear una atracció única que combinés elements de la seva terra natal amb la bellesa natural del paisatge australià. El castell va ser construït a mà per ell i els seus treballadors, una joia arquitectònica que actualment atrau visitants d’arreu del món. Alguns han trobat similituds amb el bosc de bambú Arashiyama, al Japó, i la majoria destaquen «la fascinant història de la seva creació».

A dintre del complex, hi havia un teatre on projectaven pel·lícules cada dissabte a la nit. A més, amb les cadires plegables retirades, el Saló era un lloc preferit per a balls i festes. Es va tornar molt popular entre la gent local que acudia a menjar, ballar, banyar-se i celebrar banquets. L’edificació principal era el castell que comptava amb un teatre i una gran sala destinada a balls i festes, destacant una gran esfera coberta per 1.270 miralls.

Després de diversos desastres naturals que van afectar el Parc, els actuals propietaris han restaurat el complex

Formaven part del complex lúdic els jardins on es podia menjar o practicar tenis i natació. L’empordanès va plantar més de 7.000 arbres de diverses espècies i va dissenyar espais com a avingudes i passejos, balcons de pedra per a observar la naturalesa, un túnel que connectava el palmerar amb un hivernacle de falgueres i petits ponts que creuaven el rierol. També va construir la primera planta generadora hidroelèctrica que va entrar en funcionament el 1933, sent la més antiga del nord de Queensland i subministrava energia a tot el parc.

L’any 1946 va succeir un dels primers desastres que afrontaria el Parc al llarg de la seva història. Riu amunt del parc s’havia netejat un tros de matoll i els troncs i les branques havien obstruït el rierol. Dos anys després, el 1948, Josep va morir a causa del càncer, deixant a la seva esposa Margarita, la filla Teresa i el fill Joe per a continuar. La família es va desvincular del Parc l’any 1977 i lamentablement el 1979 un incendi va arrasar el Castell. Durant un temps, el Parc va estar tancat al públic. El cicló Winifred en 1986, una inundació el gener de 1994, el cicló Larry el març de 2006 i el cicló Yasi el gener de 2011 van ser més contratemps i desafiaments per a Paronella Park.

Mark i Judy Evans, els actuals propietaris, van adquirir el parc l’any 1993 i han formulat un pla per a retornar-lo al mapa. Consideren el Parc «com una obra d’art i treballen per a mantenir-la i preservar-la en lloc de reconstruir-la». S’han dut a terme petits projectes de restauració, s’han descobert i millorat camins, i el Museu, un projecte continu, s’està millorant constantment. El novembre de 2009 es va completar l’ambiciós projecte de restauració del sistema hidroelèctric original del Paronella Park (dels anys trenta). Amb un cost de 450.000 dòlars, el sistema torna a proporcionar tots els requisits elèctrics del parc.

El Parc ha estat reconegut amb diversos Premis Turístics Regionals i Estatals des de 1998.