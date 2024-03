Des de fa poques setmanes, dues barquetes elèctriques noves estan amarrades en el moll del restaurant Amiel & Molins de Pont de Molins. Han de donar vida a un nou projecte que barrejarà el món de la restauració amb l’enoturisme i les experiències singulars que ofereix l’Empordà. El seu impulsor és el cuiner Pep Amiel, responsable de l’establiment. «La posada en marxa és prevista per aquesta pròxima primavera, per aquest mateix mes de març, si és possible», diu amb il·lusió mentre espera acabar de resoldre tots els detalls que permetin una navegació singular per la Muga, en el tram entre la resclosa, el pont i els Molins de la Son.

Amb les dues barquetes, el restaurant i la vermuteria del mateix establiment aposten per preparar sortides guiades en grups que transitaran pel tram navegable del riu. «Proposarem tastos de vins, de cerveses, de productes del territori acompanyats per tapes i altres plats cuinats a casa nostra. La sortida serà guiada, amb un acompanyant que conduirà el tast i l’embarcació», explica Pep Amiel.

El projecte té tots els permisos necessaris per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que és l’organisme gestor del curs fluvial de la Muga. Aquesta no és la primera proposta que el restaurant Amiel & Molins ha presentat a l’aprovació de l’ACA «perquè sí que és la primera que té el seu vistiplau i ens fa molta il·lusió que sigui així. És una activitat sostenible, segura, sense impacte en el paisatge i que ens ha de permetre ensenyar aquesta part de l’Empordà d’una manera diferent, mostrant també les seves virtuts gastronòmiques, els vins i les cerveses que s’elaboren en el territori i els productes que generen les empreses d’aquí, els pagesos, els carnissers, els formatgers...», afegeix Pep Amiel.

Les barquetes són rodones, estan impulsades per un motor elèctric i permeten que els passatgers s’asseguin al voltant d’una taula rodona. «Serà una experiència diferent, amb encant i que ens agafem amb moltes ganes», conclou el cuiner empordanès.

Una eina per a divulgar la història i la cuina de Km0

L’edifici del restaurant Amiel & Molins de Pont de Molins té molta història. Situat en un dels costats del pont sobre la Muga, la principal connexió de l'antiga carretera General amb França, va ser la seu de la caserna de la Guàrdia Civil. En els seus baixos, vora el riu, hi havia l’antiga presó del servei que aleshores en deien «d’ordre». «Just a l’altre costat del carrer, també hi havia hagut la caseta dels burots, on calia pagar els impostos dels productes transportats quan s’hi passava. Estem recollint la història de tots aquests indrets, també del pont, de la resclosa i dels Molins de la Son, per a explicar-los a la gent que navegui amb les nostres barquetes per a complementar els tastos i les degustacions que es puguin fer», relata Pep Amiel entre els arguments que donaran vida a aquest «Muga Experience». L’establiment fa temps que impulsa iniciatives que van més enllà del dia a dia, com ara l’aparcament interior per a bicicletes o l’ambientació musical de la Vermuteria ARS (Amiel River Side), que vol ser respectuosa amb tot el veïnat.