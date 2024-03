Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb força a una casa de Palau-saverdera.

Els fets es remunten la tarda del 3 de març, quan agents de la comissaria de Roses van rebre l’alerta d’adreçar-se a un domicili del carrer Balmes de Palau-saverdera, ja que possiblement hi estarien robant a dins. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van entrar pel jardí per fer les comprovacions i van veure que una porta corredissa de la casa estava oberta.

Un cop dins van observar que hi havia calaixos i armaris regirats. Fent les comprovacions a tota la casa els agents van trobar un home amagat dins la dutxa d’un dels banys i el van detenir. En l’escorcoll li van trobar quatre cadenes d’or, un braçalet, un anell, un moneder i diners en efectiu.

L'arrestat va passar l’endemà, 4 de març, a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

Robatori a Olot en poques hores de diferència

Es dona el cas que poques hores després i durant la tarda vespre del mateix 3 de març, agents de la comissaria de la Garrotxa es van adreçar a un domicili situat al carrer dels Desamparats de la població d’Olot perquè havia saltat l’alarma i es veia, almenys, un individu encaputxat a l’interior. Hi van accedir a través de les tanques del jardí i van veure com una finestra de la primera planta estava oberta i tenia el vidre trencat. Els agents es van enfilar pel balcó i a dins van poder veure dues persones encaputxades que hi estaven robant i que acumulaven objectes per emportar. Els agents els van detenir. Un dels autors portava una motxilla a l’esquena i a dins un carregador d’un mòbil, un rellotge, monedes, eines diverses com ara un tornavís i uns auriculars. Fetes les comprovacions dins l’habitatge van veure com sobre un escriptori hi havia un ordinador portàtil i dos telèfons a punt per sostreure. En l’escorcoll a un dels detinguts se li va localitzar una navalla a la butxaca del pantaló que havia estat sostreta el dia abans de dins un turisme estacionat a la plaça Clarà d’Olot. L’autor havia trencat el vidre de matinada i ho havia regirat tot.