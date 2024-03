Aquest dimarts 5 de març Unió de Pagesos i Plataforma Pagesa participaran en el debat monogràfic sobre Política Agrària al Parlament de Catalunya, aquest és un dels punts de l'acord que van signar les organitzacions agràries, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya; i la Plataforma Pagesa, amb el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort el passat 29 de febrer per aixecar els talls a les carreteres catalanes.

De fet, a través de les seves respectives xarxes socials, les organitzacions han convocat els pagesos en una concentració davant al Parlament a les dues del migdia per «donar suport» als seus representants. Entre altres temes en la sessió es debatrà amb els diferents grups Parlamentaris el canvi de nom de la conselleria afegint Agricultura Ramaderia i Pesca, el punt número tres de l’esmentat acord. Així la conselleria recuperaria el nom que tenia abans.

Sequera i cinegètics

Plataforma Pagesa ha anunciat en el seu Instagram que hi assistirà com a representant Imma Puigcorbé. "Explicarà com està el sector" i exposarà els temes que "més ens estan afectant com la sequera, la fauna salvatge els preus... però també l'agressió que està patint el territori amb l'execució de macroprojectes que afecten terres de cultiu, entre altres". Per altra banda, també aclareixen que "avui no pretenem arribar a resultats palpables ni a acords a curt termini". I afegeixen que aquests s'estan treballant a les taules "directament" amb la conselleria.

Per la seva banda, Unió de Pagesos, en un comunicat demanarà que es voti una nova proposta de Resolució per instar el Govern a posar en marxa estratègies per mantenir el model de pagesia familiar agrària i a reconèixer el paper cabdal del sector. També reclama al Govern l’homologació dels contractes tipus a la cadena alimentària i la inclusió de tots els sectors a l’Observatori de preus agroalimentaris abans que acabi aquest any.

Pel que fa a la sequera, el sindicat demana la revisió de l’actual Pla Especial de Sequera per assegurar tracte equitatiu de l’agricultura i la ramadera ajustat a la relació d’usos respecte a la resta d’activitats econòmiques, la modernització dels regadius i la revisió de models de finançament i mesures complementàries perquè la pagesia professional s’hi pugui acollir i revertir en cinc anys el transvasament del Ter a l’Àrea Metropolitana, entre altres qüestions.