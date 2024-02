E ls pagesos han anunciat que mantindran un dia més el tall a l’AP-7 a l’alçada de Pontós i volen quedar-s’hi fins el dijous. Així ho ha anunciat la plataforma Revolta Pagesa aquest dimarts a la tarda en plena autopista. Un dels membres del moviment ha recordat que la protesta no s’aixecarà fins que hi hagi compromisos explícits per part del Govern. “O caixa o faixa i de moment, ni caixa ni faixa”, ha expressat un dels membres de Revolta Pagesa. El moviment també ha anunciat que se senten “menystinguts” perquè no s’han pogut reunir amb el conseller d’Acció Climàtica aquest dimarts a la tarda i avisen que els queden “moltes forces” per aguantar el tall.