Els Bombers van haver d'actuar aquest dilluns a la nit en un incendi al carrer al barri de Sant Joan de Figueres. Concretament, van haver d'anar a apagar una foguera encesa al carrer de Doctor Fleming. No és el primer cop que han d'actuar en aquesta zona per un fet similar; és un fet reiteratiu, de fet.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a tres quarts d'onze i es van desplaçar fins a la zona. En arribar, van trobar-se que hi havia una foguera. Era una pila de cables que anaven cremant a poc a poc. En mitja hora, els Bombers van poder sufocar les flames i donar el servei per finalitzat.

Reiteratiu

Com dèiem, aquest no és el primer cop que els efectius d'emergències han d'actuar en aquesta zona per un fet similar en aquest barri del sector Oest de Figueres. Per exemple, la nit del dia 7 de febrer, juntament amb la Guàrdia Urbana, els Bombers van haver de mobilitzar-se al mateix barri i al mateix carrer perquè uns veïns van avisar que hi havia una foguera al carrer. La Guàrdia Urbana va informar els fets a través de les xarxes i va recordar que l'ordenança de civisme i convivència prohibeix l’encesa de barbacoes o fogueres al carrer.