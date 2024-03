El recinte firal de Figueres ha acollit, durant quatre dies, la primera edició de la Fira Impulsa, dedicada al canvi energètic amb la presència de quaranta expositors vinculats a les energies renovables, l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible. L’esdeveniment, inaugurat dijous al matí i que es va allargar fins diumenge al migdia, ha estat organitzat per l’Ajuntament de Figueres, Institut Català d’Energia, Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb el suport de la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç, PIMEC, ADICAE, el Gremi d’instal·ladors i el Gremi de promotors i constructors de Girona.

Tot i que les conseqüències de la vaga del sector agrícola i ramader es va fer notar els primers dies de la Fira i que el temps no va acompanyar diumenge, l’organització fa un balanç favorable d’aquesta primera edició. Manel Rodríguez, regidor de Promoció Econòmica, destaca l’Impulsa «com a punt de trobada per treballar conjuntament amb l’objectiu de la transició energètica».

La responsable de l’àrea de Medi Ambient, Núria Bartrolic, ha posat èmfasi en la presència del Clúster, un fet avalat pel seu gerent, Francesc Ribera, el qual va agrair la invitació feta per l’Ajuntament «en una Fira que és el punt de trobada de tots els sectors» i «una bona manera d’acostar-nos a un territori on no som massa presents». El conseller comarcal d’energia, Joan Fuentes, espera que darrera d’aquesta cita «en vinguin moltes més». Per la seva part, Marta Morera, directora general de l’Institut Català de l’Energia, la Fira ajuda a potenciar «la importància de situar la ciutadania en el centre del model, fent divulgació».