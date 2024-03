L’Ajuntament de La Jonquera ha aprovat i posarà aviat en marxa el nou Pla Director d’Abastament d’Aigua del municipi. S'impulsa amb la voluntat de millorar el subministrament del poble i fer front a l’actual situació de sequera. La mesura, que té com a objectiu detectar les deficiències del sistema i dur a terme les actuacions necessàries per abordar-les amb un pla d’actuacions, té un cost de 5 milions d’euros. Per a la redacció del pla, l’Ajuntament ha comptat amb una subvenció de l’Agència Catalana, que ha cobert el 75% de la despesa, i està previst sol·licitar noves ajudes per a les actuacions.

Aquest pla estudiarà i analitzarà el funcionament de la xarxa pública municipal i preveurà actuacions per a millorar-ne el rendiment i la despesa energètica. «Es tracta d'una eina fonamental i bàsica per detectar les necessitats actuals en l'àmbit del servei d'abastament d'aigua potable al municipi», explica l'alcaldessa, Míriam Lanero. «Estem convençuts que, a més, servirà per reduir el consum d'aquest recurs», afegeix. A més, el pla també preveu actuacions de millora i inversions de futur. La xarxa de subministrament de La Jonquera té una extensió total de 31,4 quilòmetres. Totes les actuacions es duran a terme de forma programada entre el 2024 i el 2040.