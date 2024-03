El primer restaurant de cuina empordanesa a la capital, Sa Marinada Madrid, representa des del mes de setembre passat una porta oberta a les tradicions culinàries més arrelades a les costes de l’Empordà. «Hem intentat portar un trosset de la Costa Brava aquí a Madrid», explica el propietari Joan Gurt, qui juntament amb la seva dona Marisa Amate, han portat endavant un projecte que tenien al cap des de feia temps. Finalment, s’ha materialitzat al carrer Fernández de la Falç, 33, en el barri de Chamberí, a dos carrers de la Castellana, en ple centre de la capital. El peix i marisc de Palamós i Roses són els protagonistes de la majoria dels seus plats, en els quals també destaquen els tres pilars agroalimentaris de la regió empordanesa: l’oli, el vi i el cava.

Els propietaris de Sa Marinada Madrid han aprofitat la conjuntura que fins avui no existia un restaurant específic de l’Empordà entre l’àmplia oferta gastronòmica que ofereix la ciutat. «Era una cosa que la meva mare volia fer: instal·lar-nos a Madrid i obrir un restaurant aquí, però va morir sobtadament. El restaurant s’ha obert en la seva memòria, li hauria encantat veure’l i li hauria agradat molt». Amb ambient mariner simula els nombrosos restaurants que tenim a l’Empordà, amb tons blaus, blancs i xarxes de pescadors com a decoració per donar la benvinguda.

«El restaurant s’ha obert en la memòria de la meva mare, li hauria encantat veure’l i li hauria agradat molt»

El local va obrir l’abril passat, però van tancar portes el juliol i agost i realment va ser al setembre quan van començar a donar-se a conèixer. És una finestra a la tradició culinària d’aquesta terra, de la qual Joan Gurt i Marisa Amate se’n senten ambaixadors. L’origen de la matèria primera es fonamenta en una carta on estan molt presents el suquet de peix i arrossos, utilitzant productes locals com la sepieta, calamar i tot el que es menja normalment a la Costa Brava.

No hi poden faltar en el seu rebost mariscos i peixos de les llotges de Palamós i Roses, botifarra i embotits d’Olot i de la comarca de la Garrotxa, oli arribat de Ventalló i de Figueres, arròs de Pals o vins i caves de la D.O. Empordà. Els comensals tenen l’opció de delectar-se amb croquetes de gamba vermella de Palamós, anxoves del golf de Roses. També ofereixen peixos a la brasa com escórpora, llobarro o turbot, entre altres especialitats. Aquells que prefereixin carn també tenen opcions. El celler compta amb unes 70 referències nacionals i internacionals, amb gran presència de vins locals amb bombolles. En la seva carta, també hi ha espai per a carns, verdures i, per descomptat, postres.

Garantir la qualitat

Per garantir la qualitat aquest restaurant familiar ha aconseguit crear el primer canal logístic per a proveir el mercat de la capital amb productes autòctons. «Aquesta era l’única manera d’assegurar al 100% el sabor, l’olor i l’essència de l’Empordà. Cada setmana portem els productes; pugem els dilluns i una o dues persones ens porten mariscos i peix fresc des de Palamós i Roses, productes del Baix i Alt Empordà».

Satisfet dels primers resultats, Gurt assenyala que tot i que «a Madrid hi ha més gent de fora que madrilenys, una vegada tasten la nostra gastronomia la valoren perquè tot el relacionat amb peix i marisc de la Costa Brava no ho coneixen, tret que hagin vingut de vacances i ho hagin tastat. La qualitat que tenim i el tipus de cuina que fem està molt valorada».

«Hem tingut un acolliment molt bo a pesar que Madrid és un mercat molt complicat, ja que actualment és el número u en restauració i gastronomia a Europa i hi ha molta competència entre molts restaurants. Confiem que amb el temps, i tractant de fer les coses bé, funcionarà. És una manera de representar la nostra terra, destacant el compromís amb les nostres arrels, de promocionar-la sobretot entre aquells que mai han visitat la Costa Brava. Hem rebut un extraordinari acolliment per part de la gent. Estem molt contents amb el tracte que hem rebut; és excel·lent».