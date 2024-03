Els treballs de neteja que s'han dut a terme aquest divendres al matí a l'autopista AP-7, després que la pagesia desconvoqués el tall dijous a la nit, han permès reobrir el pas als vehicles a Borrassà en sentit sud. Conservació de carreteres continua treballant a Vilademuls en sentit nord per permetre-hi també la circulació, on de moment la via continua tallada.

Aquest divendres al matí, els Mossos donaven pas alternatiu a l'AP-7 entre aquestes dues poblacions on hi havia 18 quilòmetres impracticables en ambdós sentits de la marxa per les destrosses ocasionades per la protesta. Tot i la reobertura en sentit sud, Trànsit informa que es mantenen les retencions de Llers a Borrassà. Consulta aquí totes les notícies de l'EMPORDÀ