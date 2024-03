La Mostra de Pastisseries de la Figa Dolça, organitzada per Comerç Figueres, té lloc aquest dissabte 2 de març de 10 del matí a 8 del vespre a la Rambla, i comptarà amb la participació de set estands de pastisseria, un celler, com a convidat especial, i l’Escola d’Hostaleria de Figueres. A més aquest any, com a novetat, se celebra un Concurs d’Aparadors.

La Mostra de Pastisseries comptarà amb la partició de Fàbrega, Iris, Tall Dolç, My Hands Do, The Sweet Lab, Xuixo de Can Castelló i Batuts. També hi participarà el celler La Vinyeta, Premi Nacional d'Enoturisme el 2017 i Millor Celler de Catalunya 2018, com a convidat especial, juntament amb l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Olivar Gran. El funcionament de la fira és el de venda directa a les parades. A l'estand de La Vinyeta es podrà comprar la copa de vidre serigrafiada per 1 euro. Durant tota la jornada, també hi haurà activitats paral·leles amb un taller infantil al matí i exhibició de dansa amb Beat Dance Studio. Acting Figueres oferirà una actuació d'alumnes de cant i Tramunt.cor, un tastet de gòspel. A la tarda, hi haurà taller de piruletes de xocolata, exhibició de dansa urbana amb LaBlue i concert Xibarri N'Drama.