Deu vehicles acaben amb rodes punxades en una sola nit a l'AP-7 a Capmany. Els fets es remunten a un quart de deu de la nit d'aquest dijous, hora en que diversos conductors van començar a trucar el 112 alertant que hi havia un objecte a la via que havia rebentat algunes rodes. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit es van traslladar a la zona per intentar aclarir què passava. Tot això va succeir a pocs quilòmetres de l'àrea de servei de la Jonquera.

Entre un quart de deu i fins a tres quarts de deu, fins a deu vehicles van resultar afectats. Van ser un total de nou cotxes i un camió que, a més, va acabar patint una fuita de gasoil del dipòsit, ja que es va rebentar. Malgrat tot, ningú va resultar ferit. Els agents van trobar l'objecte perillós cap al quilòmetre 10,5 de l'autopista a Capmany en sentit nord. Era una mànega que s'utilitza per impulsar ciment al mig de la carretera i que estava recoberta de molts ferros i filferros. Finalment, el servei de carreteres es va fer càrrec de l'objecte i el va retirar.