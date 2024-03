Incendi de matinada en un edifici ocupat i abandonat de Figueres. El foc s'ha declarat aquest dijous cap a dos quarts de sis a la primera planta del número 25 del carrer Vilafant, un bloc de tres plantes.

A la zona s'hi han desplaçat els efectius de la Guàrdia Urbana, Bombers i SEM. En arribar han trobat que les tres persones que eren a l'interior de forma il·legal havien sortit pel seu propi peu i s'havien autoevacuat. Tot i això, el SEM ha atès una dona per inhalació de fum i l'ha traslladat a urgències de l'hospital de Figueres en estat de poca gravetat. Els altres dos ocupes s'haurien desplaçat al centre sanitari pel seu propi peu.

Els Bombers, per la seva banda, han activat nou dotacions i han treballat en el foc que s'ha desenvolupat a la primera planta, on ha quedat confinat. Un cop apagat, han executat tasques de ventilació i han donat el servei per finalitzat.

A la zona també s'hi ha desplaçat l'arquitecte municipal de l'Ajuntament de Figueres per determinar si el foc ha generat problemes estructurals. D'entrada no seria el cas, però s'ha acordonat el bloc. Aquest edifici feia poc temps que estava ocupant, indiquen fonts municipals.

Arran dels fets, la Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit al carrer.