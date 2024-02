Els pagesos gironins reclamen als Mossos d'Esquadra que deixin passar un tràiler que han llogat per recollir la verdura i la fruita del Marroc al tall de l'AP-7 a Pontós i dur-la al Banc dels Aliments. El portaveu d'Unió de Pagesos i de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, diu que la policia no deixa entrar el comboi i denuncia que, si no ho fan, el menjar quedarà a la "intempèrie" i es farà malbé. Es tracta de diversos palets de productes que els concentrats han tret de la càrrega de sis camions que duien tomates i mongetes verdes entre d'altres. A mig matí, diverses furgonetes del Banc dels Aliments han carregat, però encara queden diversos palets que preveien que s'endugués el tràiler.