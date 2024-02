L’equip de govern de Castelló d'Empúries lamenta "la manera de procedir de SOM i Junts", en referència a la petició formal de convocar un ple extraordinari per a tractar el tema de la sequera. En un comunicat emès pel govern aquest dimarts declaren que "si bé és lícit que s’utilitzin els mètodes de participació que tenen a l’abast, la manera en com ho han fet denota una nul·la intencionalitat d’arribar a acords i una manca de voluntat real de diàleg i de col·laboració", i afegeixen que d'aquesta manera "trenquen la dinàmica de confiança i de consens a la qual s’havia arribat".

En primer lloc, ho valoren "negativament perquè no és gens coherent amb el que exigeixen habitualment a l’equip de govern amb relació a parlar dels temes, abans de portar-los a l’aprovació del plenari". En el comunicat asseguren que "havíem acordat que es faria una junta de portaveus per explicar la situació, la feina que s’està fent, i també perquè poguessin fer aportacions al respecte". I, en segon lloc, perquè creuen "fermament" que en una situació de crisi "és molt desitjable que prevalgui la unitat d’acció" i remar plegats en una mateixa direcció en benefici de la població. "En lloc de voler instrumentalitzar i pretendre aprofitar de manera partidista una situació tan sensible com l’emergència per sequera".

El govern explica que l’estat dels recursos hídrics és "preocupant". "Estem davant d’una emergència i d’una crisi que només ha fet que començar que requereix una maduresa democràtica i una capacitat d’acció conjunta que es veu afeblida amb accions oportunistes com aquesta". I posen de manifest que en lloc de fer reunions productives i funcionals "prefereixen promoure taules estèrils i inoperatives amb l’únic objectiu de fer demagògia".

Per altra banda, asseguren que "l’equip de govern insta a tot el plenari municipal a treballar conjuntament i fer un front comú per donar resposta a una crisi com aquesta en benefici de tota la ciutadania i de tot el municipi".