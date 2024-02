Els agents de duanes del Pertús han enxampat un conductor transportant 790 quilos de pol·len de cànnabis. Li van trobar 20 fardells ocults al maleter de la furgoneta i que estan valorats en 7,9 milions d'euros al mercat negre.

La droga estava amagada ci el conductor ha acabat arrestat pels fets i condemnat a quatre anys de presó. També se li ha interposat una multa de 7,9 milions.

20 fardells de pol·len

Els fets es remunten al dissabte 17 de febrer al vespre, quan els agents de duanes de Pertús es van posicionar a una barrera del peatge de l'A9 per a una operació de control. Cap a un quart de vuit, van fer aturar una furgoneta que volia anar en sentit nord i es volia incorporar a l'autopista.

El xofer era francès i els agents no els van convèncer les seves explicacions. Per això, van optar per escorcollar el vehicle. Quan van obrir les portes del maleter es van trobar amb una sorpresa: hi havia 20 fardells de pol·len de cànnabis amb la marca “PICSOU 2”. Van obrir-los i a dins van trobar l'estupefaent. El conductor va ser detingut immediatament a la duana. El pesatge final va revelar que hi havia un total de 790 quilos de pol·len de cànnabis, per un valor de 7,9 milions al mercat il·lícit.

Aquest dimecres 21 de febrer, el conductor va passar a disposició del jutjat de Perpinyà i l'acusat va acabar condemnat a quatre anys de presó, cinc anys de prohibició d'entrada del departament dels Pirineus Orientals i una multa duanera de 7,9 milions.