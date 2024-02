La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut tres persones en només 12 hores. Una d'elles tenia un ordre d'expulsió vigent i les altres dues, són multireincidents i van acabar arrestats per un robatori a interior de vehicle. En aquest últim cas, els Mossos també van participar de la detenció.

Els dos casos es remunten a dimecres i dijous. El primer és el que va protagonitzar una patrulla de la Policia Local durant la nit de dimecres quan efectuava tasques preventives de seguretat ciutadana. Els agents van observar a un individu a via pública en actitud sospitosa, el van aturar i el van identificar. L'home gairebé anava sense documentació, va intentar fer-se passar per una altra persona, però finalment, els agents van aconseguir esbrinar la seva identitat. Aquí va saltar la sorpresa: tenia pendent una ordre d'expulsió al Marroc. Aquest home es troba en situació irregular a Espanya i ja comptava amb antecedents previs. Arran de l'ordre d'expulsió, els agents el van arrestar i el van traspassar als Mossos d'Esquadra, que posteriorment va traslladar al sospitós a la comissaria de la Policia Nacional per tal de tramitar l'ordre.

Dos multireincidents

Poques hores més tard, els agents van rebre un avís que estaven robant a l'interior d'un vehicle. Una patrulla de la Policia Local en una actuació conjunta amb Mossos d'Esquadra es van adreçar al lloc dels fets i van localitzar i interceptar a un dels autors. Aquest individu és un delinqüent multireincident que va quedar detingut per Mossos d'Esquadra com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a interior de vehicle.

Gràcies a la manifestació dels testimonis, els agents de la Policia Local van poder esbrinar qui era l'altre autor dels fets i van iniciar la recerca, fins que finalment, el dijous al matí una patrulla va localitzar-lo i va procedir a la seva detenció. Aquest home també és un multireincident. Ambdós són coneguts per la policia de la zona.