Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra han descobert que s'han instal·lat marcadors per a la pesca furtiva de corall vermell dins la Reserva Natural Parcial de Cap de Creus. La principal hipòtesi és que aquests marcadors han estat col·locats per furtius amb l’objectiu de pescar el corall en immersions posteriors.

Aquests marcadors submarins es van trobar durant una inspecció realitzada per efectius del Grup de Suport Marí (GSM) dels Agents Rurals als dos ocupants d’una embarcació que realitzava d’immersions subaquàtiques. La identificació de les dues persones, que disposaven d’equips complets de respiració autònoma sota l’aigua, va concloure que ambdues havien estat denunciades en més d’una ocasió per pesca il·legal de corall.

Davant les sospites que podien estar pescant corall il·legalment van demanar la intervenció de la Unitat subaquàtica de Mossos. Durant la seva immersió en el mateix indret, els Mossos hi van trobar un marcador subaquàtic sobre colònies de corall. Es dona la circumstància que els Agents Rurals havien localitzat dins de l'embarcació inspeccionada un marcador de les mateixes característiques. Una segona immersió duta a terme posteriorment per Mossos, no va permetre trobar ni restes de corall, ni les eines utilitzades per sostraure’l.

Pesca prohibida

La principal hipòtesi, segons informen des del cos que vetlla pel medi ambient, és que els presumptes furtius van ser trobats marcant les zones amb corall vermell per, posteriorment, tornar-hi i endur-se’l. El corall de les reserves naturals parcials és el més apreciat perquè l'espècie està més ben conservada. El corall vermell és un animal amb forma de planta. Les poblacions es troben principalment a la Costa Brava entre el Cap de Begur i el Nord del Cap de Creus. A la Mediterrània en general i a la Costa Catalana en concret han estat sotmeses a una forta pressió pesquera per la seva utilització en la indústria de la joieria.

Cal recordar que la pesca del corall dins la Reserva Natural Parcial de Cap de Creus i del Parc Natural de Cap de Creus està totalment prohibida. El corall vermell es caracteritza per unes taxes de creixement extremadament baixes, conseqüentment els períodes de temps necessaris per a la recuperació de les colònies s'estimen en diverses dècades. Per afavorir la seva recuperació l'Ordre ARP/59/2017, de 7 d'abril, a finals de 2017, va establir una moratòria a la pesca del corall vermell d'una durada de 10 anys.

Agents Rurals i Mossos d’Esquadra i la inspecció de la direcció general de Política Marítima i Pesca Sostenible treballen conjuntament en la lluita contra aquesta activitat furtiva a través d’un grup de treball amb aquest objectiu, indiquen els Agents Rurals en un comunicat.