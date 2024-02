Dos encaputxats entren en un pis de Figueres, un d'ells armat, i agredeixen el propietari

Els Mossos d'Esquadra investiguen què i qui hi ha al darrere d'un succés que es va produir aquest cap de setmana a Figueres.

Els fets es remunten al matí del diumenge en un pis del carrer Ramon Reig de la ciutat quan els dos inquilins es van llevar es van trobar amb dos homes encaputxats a dins de casa.

Un d'ells anava armat amb una arma de foc -no se sap si simulada-. Els dos homes van agredir el propietari del pis després de forcejar-hi, l'home va rebre un fort cop al com.

A partir d'aquí, els dos inquilins va començar a cridar i els dos individus finalment van fugir del lloc dels fets.

Arran dels fets, cap a un quart de vuit del matí, les víctimes van alertar el 112 i els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins aquesta zona oest de la ciutat. Els van explicar el que havia succeït i com anaven vestits els individus: ben tapats amb passamuntanyes i guants.

Els propietaris del pis van repassar el domicili per veure si els dos assaltants s'havien emportat cap objecte, però el resultat va ser negatiu.

La Unitat d'Investigació dels Mossos de Figueres indaguen el succés per aclarir el motiu que va portar aquells dos individus a aquell domicili i els busca. El cas s'investiga per ara per un delicte de lesions i un de violació de domicili, confirma la policia.