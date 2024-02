Nou pas en el projecte de la plataforma d'assaig que impulsa la Generalitat a través de l'Institut d'Investigació en Energia de Catalunya (IREC) a la badia de Roses. L'ens ha escollit les tres empreses que podran instal·lar-hi prototips d'eòlica marina per poder provar aquesta tecnologia, abans no es faci la subhasta estatal per fer-hi els parcs comercials previstos al POEM.