Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per cometre robatoris violents a Figueres en dos dies. Els arrestats són dos homes de 34 i 25 anys a qui acusen de ser els presumptes autors de delictes de robatori amb violència i intimidació. Ambdós comptaven ja amb antecedents policials.

El primer dels fets va tenir lloc el dia 16 de febrer en un comerç del carrer Sant Pau. Cap a les dues de la tarda, un home va entrar a la botiga i va robar la recaptació de la màquina enregistradora. En fugir va empentar el responsable del local i va trencar una vitrina amb un cop de puny.

Els agents amb la descripció facilitada van iniciar una recerca per tal de localitzar l’autor. Cap a les tres de la tarda, una patrulla va ser requerida per tal d’anar a l’estació on hi havia un home alterat creant aldarulls.

En arribar, els agents van identificar l’home i van veure que seria la mateixa persona que hauria comès el robatori violent una estona abans. Per aquest motiu, els Mossos van detenir l’home com a presumpte autor d’un robatori violent, segons informa la policia.

Ferit amb un cúter a la cara

El segon fet van tenir lloc l'endemà, 17 de febrer, pels volts de les vuit, quan un lladre va voler agafar una bossa de mà d’un home al carrer Sant Vicenç. Com que no va aconseguir-ho, el lladre va treure un cúter i va ferir la víctima a la cara. En aquell moment, els Mossos van obrir una investigació per tal d’esbrinar l’autor dels fets. Finalment el van localitzar i detenir el passat 18 de febrer a Figueres.