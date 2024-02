«L’impacte inicial de viure de prop una mort per suïcidi deixa una cicatriu que és per sempre», ho explica Jordi Costa, president de la recentment creada «Associació Tramuntana. Després del suïcidi», amb seu a l’Alt Empordà. L’associació destaca la importància de les polítiques públiques i els plans de prevenció per abordar aquesta crisi de salut pública. «És una problemàtica que es pot prevenir». Des del mes de setembre, a Figueres, s’han muntat grups de suport als supervivents dels suïcidis, que han patit la mort d’un ésser estimat.

A Catalunya, el pla de prevenció de la conducta suïcida, en marxa des del 2021 fins al 2025, s’adreça a millorar les estratègies preventives. Ara el Departament de Salut està intensificant les seves accions en la campanya No el deixis caure en el pou del suïcidi per prevenir els suïcidis amb accions a les capitals de comarca d’arreu de Catalunya. Especialment en àrees com la Regió Sanitària Girona, on s’observa un preocupant augment dels casos d’ideació del suïcidi. Els indicadors del Codi Risc Suïcidi revelen un increment del 40% en la detecció de conductes suïcides a la Regió Sanitària Girona. Les activacions durant el 2023 del Codi Risc Suïcidi representen una taxa de 3,3 casos per cada 10.000 habitants, sent les comarques de la Selva i Gironès-Pla de l’Estany les que tenen una taxa més alta: de 3,8 casos per cada 10.000 habitants. A l’Alt Empordà, tot i tenir una taxa del 2,8 per cada 10.000 habitants, es veu com aquesta greu problemàtica va també a l’alça. En aquesta comarca, el 2022, va haver-hi 36 temptatives i l’any passat 42. Aquest balanç s’ha fet públic durant la presentació de la campanya de prevenció del suïcidi.

Figueres i Roses són dues de les poblacions adherides a la campanya. La regidora de Sanitat de Roses, M. Àngels Arjona, destaca la necessitat de fer arribar aquest missatge de prevenció a la ciutadania, atesa «la importància que l’entorn pot tenir en casos de persones amb ideacions suïcides. És molt important que familiars, amics i persones properes, puguin detectar situacions de risc i donar l’avís d’alerta en cas necessari trucant al 061».

En l’última dècada, entre els anys 2012 i 2021, s’han produït a la Regió unes 818 morts per suïcidi, el 74% de les quals han sigut homes, segons dades del Registre de Mortalitat de Catalunya del Departament de Salut. Concretament, el 2022, Catalunya va registrar un total de 609 morts per suïcidi i autolesió, fet que suposa unes 50 defuncions al mes i uns deu suïcidis al mes a la província de Girona. Per comarques, l’Alt Empordà figura com la tercera comarca gironina amb més casos, segons els informes oficials, amb 28 casos l’any 2022 per darrere de la Selva amb 38 i Gironès amb 31. Són dades extretes de les Estadístiques de Defunció per causa de mort de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i de la Generalitat de Catalunya.

Ideació suïcida a l’alça

Al món, per cada adult que consuma un suïcidi, 20 més ho estan intentant. És una de les 20 causes de defunció més importants a totes les edats a escala mundial. La ideació suïcida ha experimentat un alarmant augment del 16% entre adults durant el 2023, destacant-se la necessitat d’intervenció precoç i efectiva dels professionals de la salut. A Catalunya, les dones i les persones grans són particularment vulnerables a les temptatives de suïcidi.

Amb dades provisionals, s’han identificat 1.904 episodis l’any 2023 en homes d’entre 26 i 64 anys, considerant ideacions i temptatives ateses en el marc del Codi Risc Suïcidi. Aquesta actuació representa una taxa crua de 116 episodis per cada 100.000 habitants. És un 10% més, respecte a l’any anterior. Aquest grup poblacional representa un 9% del total d’episodis registrats al Codi Risc Suïcidi.

El Codi Risc Suïcidi, implementat el 2015 a la Regió, estableix protocols d’actuació per reduir la mortalitat i prevenir conductes suïcides. L’atenció i el suport a aquestes situacions comença amb la detecció i l’activació del circuit d’assistència, un pas crucial per a la prevenció del suïcidi a l’Alt Empordà i més enllà.