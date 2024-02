L’Ajuntament de l’Escala té oberta fins avui la votació popular perquè els escalencs decideixin quin element substituirà l’arbre bellaombra que ocupava un espai al giratori de la platja des de la seva reforma. D’entre les opcions, es pot decidir si s’hi torna a col·locar un arbre, si s’opta per una escultura amb referència a les arrels marineres o si es deixa tal i com està.

La platja és un espai emblemàtic del municipi i un tram del litoral que es va decidir transformar fa anys. En un dels laterals s’hi va col·locar un giratori amb funcions de banc circular. L’espai central el va ocupar des d’aleshores un bellaombra, que es va convertir en un element més de la nova imatge.

Però va morir l’any passat després d’intentar sense èxit que sobrevisqués. Tornar-hi a plantar un arbre és una de les opcions. Però també hi ha sobre la taula col·locar-hi una escultura amb arrels marineres, que recordi l’antiga funció de port que havia tingut la platja. Un cop tancada la votació popular, en cas que la proposta guanyadora sigui plantar un nou arbre o col·locar-hi una escultura, s’obrirà un procés de selecció per acabar de definir com ha de ser.