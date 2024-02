Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquets divendres a la nit el petit incendi de vegetació que s'ha declarat a la zona esportiva Els Pins de Vilafant. Fins al lloc, s'hi ha desplaçat sis dotacions, que han treballat en dos flancs: l'esquerre, que no presentava marge de progressió ja que avançava cap a un camp de conreu, i el dret, que es trobava proper a les vies de l'alta velocitat i de l'autopista AP-7, tot i que les flames no han arribat en cap de les dues infraestructures. Les flames de l'incendi, que ha començat poc després d'un quart de vuit del vespre, han estat visibles des de Figueres.

Incendi de vegetació a la zona dels pins al costat de la piscina de #Vilafant controlat.

Els @bomberscat han actuat en primer moment i han activat el protocol d’incendis.

‼ Es recomana NO apropar-se al lloc de l’incendi pic.twitter.com/Ut5f8oKA7f — Ajuntament de Vilafant (@AjVilafant) 16 de febrero de 2024