El conductor causant de l’accident mortal de Ventalló, investigat per homicidi imprudent

El conductor que va causar l’accident de trànsit mortal del dia 5 de febrer a la C-31 a Ventalló on va morir un conductor de 56 anys, ha quedat com a investigat per un delicte d’homicidi imprudent. Així ho han determinat els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART). L’home ha estat notificat d’aquesta acusació aquesta setmana.

L’investigat és un home de 69 anys que el dia dels fets va resultar ferit de poca gravetat i va ingressar a l’hospital Josep Trueta de Girona. L’home declararà en seu judicial quan li ho requereixin. El sinistre viari es va produir el dilluns dia 5 cap a un quart de dues a l’altura del quilòmetre 366,4 de la C-31 al seu pas per Ventalló i va consistir en un xoc frontal de dos cotxes. El conductor d’un dels turismes va perdre la vida. La víctima mortal era un veí de Flaçà de 56 anys, X.M.S. Mor el conductor d’un turisme en un xoc frontal a la C-31 a Ventalló El vehicle de la víctima mortal circulava correctament per la carretera C-31 en sentit Verges quan es va veure sorprès per un cotxe que acabava d’avançar una furgoneta i que va anar a parar al seu carril. Arran d’aquesta imprudència, ambdós turismes van xocar frontalment i va morir un dels conductors. Els Mossos d’Esquadra de Trànsit es van fer càrrec de la investigació i un cop tinguin totes les diligències i informes, ho faran arribar al jutjat corresponent. Aquest accident de trànsit mortal va fer elevar a tres les víctimes mortals de sinistres viaris a les carreteres gironines des de principis d’any.